СМИ: часть окружения Зеленского взяла сторону Залужного

Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным был «предсказуем» и вызван неудачей летнего контрнаступления, сообщает британское издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины. По его словам, в данном конфликте многие чиновники украинского правительства приняли «трезвые выводы» Залужного, высказавшего тезисы, противоречащее позиции Зеленского.

«Открытый конфликт в руководстве был предсказуемым результатом зашедшей в тупик контрнаступательной операции, которая пошла не по плану», — отмечается в публикации.

В Economist напомнили, что Залужный не заявлял о каких-либо политических амбициях, однако опросы на Украине показали его высокий уровень доверия среди украинцев. В середине ноября генералу доверяли много больше граждан страны, чем Зеленскому — 70% против 32%. Сам генерал ранее в статье для Economist говорил, что ВСУ зашли в тупик, так и не сумев показать впечатляющие темпы продвижения, которых ожидали на Западе.