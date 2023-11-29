На Западе признали необходимость возобновить диалог с Путиным

Запад все больше ощущает необходимость возобновить диалог по Украине с президентом России Владимиром Путиным, чтобы начались переговоры Киева и Москвы. Об этом заявила международный обозреватель Катрин Жантиль де Канкод для новостного YouTube-канала LCI.

Журналист напомнила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая является «убежденным атлантистом», также намекала на то, что в сложившейся ситуации для поиска решения нужен «разговор с Россией».

«И тот факт, что она сегодня говорит: "Придется искать выход", — это говорит о том, что такое ощущение есть. То есть сегодня эта "красная линия"… Мы перешли через нее», — сказала Катрин Жантиль де Канкод.

По словам обозревателя, недавно никто не решался вслух говорить о необходимости переговоров, но теперь тема перестала быть табуированной. «Возможно, мы снова сможем вести диалог с Владимиром Путиным. Пора начинать задумываться об условиях переговоров», — отметила она.