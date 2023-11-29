Минск завершил ратификацию меморандума по вступлению в ШОС
Закон, ратифицирующий меморандум об обязательствах Белоруссии по получению статуса члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подписал лидер страны Александр Лукашенко. Это был финальный этап процедуры ратификации документа, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованный на национальном правовом интернет-портале Белоруссии документ.
Закон предписывает Совету министров Белоруссии принять все необходимые меры для оформления участия страны в меморандуме.
Парламент Белорусии принял этот закон в ноябре 2023 года.
Подписанный Александром Лукашенко документ подразумевает согласие Белорусии на ратификацию меморандума об обязательствах республики в рамках Шанхайской организации сотрудничества, которые названы государствами-членами ШОС в качестве обязательного условия для вступления Белоруссии в организацию. Кроме того, в документе приведены обязательства, которые теперь Минск должен соблюдать для получения статуса члена ШОС. Речь идет о необходимости соблюдать цели и принципы хартии ШОС от 2002 года, положения договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, а также другие договоры, принятые в ШОС.