Минск завершил ратификацию меморандума по вступлению в ШОС

Закон, ратифицирующий меморандум об обязательствах Белоруссии по получению статуса члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подписал лидер страны Александр Лукашенко . Это был финальный этап процедуры ратификации документа, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованный на национальном правовом интернет-портале Белоруссии документ.

Подписанный Александром Лукашенко документ подразумевает согласие Белорусии на ратификацию меморандума об обязательствах республики в рамках Шанхайской организации сотрудничества, которые названы государствами-членами ШОС в качестве обязательного условия для вступления Белоруссии в организацию. Кроме того, в документе приведены обязательства, которые теперь Минск должен соблюдать для получения статуса члена ШОС. Речь идет о необходимости соблюдать цели и принципы хартии ШОС от 2002 года, положения договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, а также другие договоры, принятые в ШОС.