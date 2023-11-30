ООН сообщила, что размещает в секторе Газа передвижные склады с гуманитарной помощью

"В Газе наши команды размещают мобильные склады по мере поступления гуманитарной помощи. Это облегчит процесс разгрузки и отправки жизненно важных грузов от имени всех партнеров, пока сохраняется гуманитарный доступ", - написал в соцсети X (ранее Twitter) представитель ВПП ООН по Палестине Самер Абдельджабер.