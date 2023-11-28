Польша отправит военных советников в Финляндию для помощи в охране границы

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что Варшава собирается направить группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы с Россией. Об этом, ссылаясь на страницу чиновника в социальной сети X, сообщает РИА Новости.

По словам Сиверы, одним из итогов визита финского президента Саули Ниинисте в Польшу является официальный запрос об оказании поддержки Финляндии в связи с «гибридной атакой» на границу.

Сивера отметил, что Варшава положительно отреагирует на просьбу Хельсинки. Польские военные советники выедут в Финляндию, где на месте окажут содействие в охране границы с Россией.