Санду лишила гражданства лидера Партии регионов Молдавии Калинина
Молдавский президент Майя Санду лишила гражданства лидера Партии регионов Молдавии Александра Калинина. Ранее он был обвинён в поддержке России и «попытках дестабилизации» ситуации в стране, а также подпал под санкции ЕС и Канады.
«Лишить гражданства Республики Молдова господина Александра Калинина, родившегося в 1977 году в Республике Молдова», — говорится в указе Санду.
Политик подтвердил ТАСС, что речь идёт о нём.
«Да, гражданства был лишён я», — сказал Калинин.
Партия регионов Молдавии была основана в 2011 году бывшим главой Гагаузской автономии Молдавии Михаилом Формузалом.
Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу ранее обвинил президента в узурпации власти из-за создания антикоррупционного суда.