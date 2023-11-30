Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве высказал сомнения в том, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО. Об этом пишет ТАСС.

В ходе своей поездки в Николаев Зеленский заявил, что считает вопрос дальнейшего укрепления национальной безопасности приоритетным. При этом он подчеркнул, что не знает, вступит ли страна в Североатлантический альянс.

«Как оно будет, мы точно не знаем (…) Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но…», — заявил он.

При этом Зеленский в очередной раз повторил, что Киев идет к стандартам альянса и собирается сделать все возможное, чтобы «национальная безопасность была на высшем уровне».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил о том, что обязанность альянса — обеспечить военную поддержку Украины, однако в настоящее время он сталкивается с «испытанием».