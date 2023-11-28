Буданов рассказал о состоянии отравленной жены

Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о состоянии своей жены Марианны Будановой, у которой ранее было обнаружено отравление тяжёлыми металлами. Лю этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американский портал War Zone.

По словам Буданова, после обнаружения отравления Марианну немедленно госпитализировали. В данный момент глава ГУР ждёт результаты анализов, однако общее состояние жены Буданов оценил как «хорошее».

«Сейчас ситуация хорошая. Ждём результатов обследования», — рассказал он.