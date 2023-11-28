Израиль обвинил Генассамблею ООН в антисемитизме

"Эта ассамблея год за годом принимает резолюции, которые исключительно обвиняют Израиль и вместе с тем сохраняют молчание в свете ужасных преступлений, совершенных террористами ХАМАС. Это классическое определение двойных стандартов и антисемитизма", - сказала она в ходе выступления на пленарном заседании ГА ООН по Палестине.



"Мы будем призывать к прекращению использования мандатов и фондов ООН в политических целях, а также будем призывать к прекращению циничной кампании ООН против Израиля", - добавила она.