Расследованием отравления жены Буданова занялось ГУР Украины

Главное управление разведки (ГУР) Украины начало расследование отравления жены главы спецслужбы Кирилла Буданова Марианны. Об этом Андрей Юсов , передает «Украинская правда».

«По факту отравления сотрудников военной разведки и жены руководителя украинской спецслужбы Кирилла Буданова Марианны начато и продолжается внутреннее расследование», — сказал он.

Юсов объяснил, что, поскольку речь идет о «вероятной спецоперации, направленной на сотрудников ГУР и членов их семей», дело расследует именно подразделение внутренней разведки.