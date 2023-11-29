Расследованием отравления жены Буданова занялось ГУР Украины

Главное управление разведки (ГУР) Украины начало расследование отравления жены главы спецслужбы Кирилла Буданова Марианны. Об этом Андрей Юсов, передает «Украинская правда».
«По факту отравления сотрудников военной разведки и жены руководителя украинской спецслужбы Кирилла Буданова Марианны начато и продолжается внутреннее расследование», — сказал он.
Юсов объяснил, что, поскольку речь идет о «вероятной спецоперации, направленной на сотрудников ГУР и членов их семей», дело расследует именно подразделение внутренней разведки.
28 ноября стало известно об отравлении Марианны Будановой. На Украине было начато расследование о вероятном покушении на супругу главы разведки. Впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил факт отравления.
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