В Литве отреагировали на закрытие Финляндией границ с Россией

Вильнюс не планирует вслед за Финляндией закрывать все КПП на границе с Россией, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам министра, Вильнюс поддерживает решение властей Финляндии о закрытии всех пограничных пунктов на границе с Россией.

Вместе с тем, заметила Билотайте, страна пока «не видит необходимости для регионального решения», так как на российско-литовской границе наблюдается спокойная ситуация.

МВД наблюдает за развитием событий и отреагирует в случае необходимости, пояснила глава ведомства.