В Литве отреагировали на закрытие Финляндией границ с Россией
Вильнюс не планирует вслед за Финляндией закрывать все КПП на границе с Россией, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Об этом пишет РИА «Новости».
По словам министра, Вильнюс поддерживает решение властей Финляндии о закрытии всех пограничных пунктов на границе с Россией.
Вместе с тем, заметила Билотайте, страна пока «не видит необходимости для регионального решения», так как на российско-литовской границе наблюдается спокойная ситуация.
МВД наблюдает за развитием событий и отреагирует в случае необходимости, пояснила глава ведомства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что Финляндия, закрыв КПП на границе с Россией, огородила саму себя от мирового большинства.
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