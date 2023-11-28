Руководство ХАМАС пригласило Маска в сектор Газа
Представитель руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан призвал американского миллиардера Илона Маска приехать в сектор Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.
По словам Хамдана, таким образом Маск сможет самостоятельно оценить масштабы происходящей в регионе «резни».
«Мы призываем Илона Маска посетить сектор Газа, чтобы он увидел масштабы резни, которую устроил оккупант против нашего народа в Газе», — заявил Хамдан.
Напомним, что ранее Илон Маск посетил Израиль. Во время своего визита миллиардер встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, а также израильским президентом Ицхаком Герцогом. Кроме того, позже Маск присоединился к заявлению Нетаньяху о том, что движение ХАМАС должно быть полностью уничтожено.
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