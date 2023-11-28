Руководство ХАМАС пригласило Маска в сектор Газа

Напомним, что ранее Илон Маск посетил Израиль. Во время своего визита миллиардер встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, а также израильским президентом Ицхаком Герцогом. Кроме того, позже Маск присоединился к заявлению Нетаньяху о том, что движение ХАМАС должно быть полностью уничтожено.