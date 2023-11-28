Нетаньяху раскрыл действия Израиля после победы над ХАМАС

После победы над ХАМАС Израиль проведет демилитаризацию и дерадикализацию сектора Газа. Об этом заявил израильский президент Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

Он напомнил, что Израиль и ХАМАС договорились об освобождении женщин, детей и иностранцев. После этого, по словам Нетаньяху, ЦАХАЛ продолжит боевые действия и у военных «нет выбора, кроме как уничтожить» палестинское движение, если они хотят «мира, безопасности и другого будущего для израильтян, арабов и палестинцев».

«После победы над ХАМАС мы должны сделать две вещи: во-первых, мы демилитаризуем Газу и, во-вторых, мы дерадикализируем Газу. Точно то же было сделано в Германии, Японии и так далее», — отметил он.