Нетаньяху раскрыл действия Израиля после победы над ХАМАС
После победы над ХАМАС Израиль проведет демилитаризацию и дерадикализацию сектора Газа. Об этом заявил израильский президент Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.
Он напомнил, что Израиль и ХАМАС договорились об освобождении женщин, детей и иностранцев. После этого, по словам Нетаньяху, ЦАХАЛ продолжит боевые действия и у военных «нет выбора, кроме как уничтожить» палестинское движение, если они хотят «мира, безопасности и другого будущего для израильтян, арабов и палестинцев».
«После победы над ХАМАС мы должны сделать две вещи: во-первых, мы демилитаризуем Газу и, во-вторых, мы дерадикализируем Газу. Точно то же было сделано в Германии, Японии и так далее», — отметил он.
При этом Нетаньяху указал, что Израиль будет пытаться избегать гибели мирных жителей. Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга. С 24 ноября на территории анклава были прекращены боевые действия в связи с перемирием между Израилем и ХАМАС, целью которого является обмен заложниками.