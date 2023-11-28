Столтенберг прокомментировал решение Финляндии закрыть КПП на границы с РФ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя решение Хельсинки закрыть все КПП на границе с Россией, заявил, что Финляндия не просила помощи у альянса по этому вопросу, она способна сама справиться с возникшей ситуацией. Его слова приводит «Интерфакс».
Столтенберг отметил, что приветствует решение агентства Frontex оказать поддержку Финляндии в этом вопросе.
«Никаких запросов на повышенное присутствие НАТО не поступало, контроль на границе — это то, что союзники делают сами, иногда также с помощью агентств ЕС. И я полностью уверен в том, что Финляндия способна сама с этим справиться», — сказал он.
Кроме того, по мнению Столтенберга, Финляндия способна «принимать правильные решения».
Ранее Хельсинки объявили о решении закрыть с 30 ноября последний работавший КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого потока нелегальных мигрантов. В РФ считают, что таким образом Финляндия лишь навредит своим гражданам.