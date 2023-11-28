Турция поддержала предложение Венгрии по конфликту на Украине

"Этот план предусматривал, что Украина одержит военную победу, Россия потерпит поражение, и это будет иметь политические последствия для России. Думаю, сегодня все могут видеть, самое большее - не признавать, что этот план провалился", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами по итогам первого рабочего дня министерского заседания НАТО.



"Поэтому необходимо поднять вопрос о том, что если стратегия до сих пор не сработала, а она явно не работает, то не следует ли подготовить план Б", - отметил министр, выступление которого транслировал телеканал М1.