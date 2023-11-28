Столкновение Зеленского и Залужного назвали необратимым

«Сохранить ту ситуацию, что была до выступления Безуглой, уже невозможно. (…) Эта атака вышла на мировой уровень, теперь у нее будут все брать интервью, и это столкновение между Зеленским и Залужным стало необратимым и набирает все больше оборотов», — сказал он.