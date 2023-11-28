Daily Mail: ЦРУ десятилетиями занимается поисками НЛО

Секретный офис ЦРУ на протяжении десятилетий занимается поисками НЛО и за это время провело обследовало около девяти мест крушения по всему миру. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на ряд анонимных источников.

СМИ: ЦРУ десятилетиями занимается поисками НЛО
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Один из собеседников издания отметил, что секретный офис занимается координацией поисков разбившихся НЛО по всему миру не первый год и это делает с помощью управления глобального офиса ЦРУ, которое предоставляет военным США доступ даже в недружественные страны. Кроме того источники Daily Mail рассказали о «распознающей НЛО системе», которая способна видеть неопознанные объекты пока они «еще замаскированы» и отслеживать их точное местоположение.

«Один из собеседников сообщил, что правительством США были обнаружены, по меньшей мере, девять "нечеловеческих летательных аппаратов" — некоторые из них потерпели крушение, а два остались совершенно невредимыми», — говорится в тексте.

В связи с этим в Daily Mail считают, что Вашингтон может «скрывать передовые транспортные средства, которые были сделаны не людьми».

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