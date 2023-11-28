СМИ: ЦРУ десятилетиями занимается поисками НЛО

Секретный офис ЦРУ на протяжении десятилетий занимается поисками НЛО и за это время провело обследовало около девяти мест крушения по всему миру. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на ряд анонимных источников.

Один из собеседников издания отметил, что секретный офис занимается координацией поисков разбившихся НЛО по всему миру не первый год и это делает с помощью управления глобального офиса ЦРУ, которое предоставляет военным США доступ даже в недружественные страны. Кроме того источники Daily Mail рассказали о «распознающей НЛО системе», которая способна видеть неопознанные объекты пока они «еще замаскированы» и отслеживать их точное местоположение.

«Один из собеседников сообщил, что правительством США были обнаружены, по меньшей мере, девять "нечеловеческих летательных аппаратов" — некоторые из них потерпели крушение, а два остались совершенно невредимыми», — говорится в тексте.