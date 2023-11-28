Нетаньяху: Израиль продолжит бои в Газе после освобождения заложников

Израиль намерен продолжить боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников для уничтожения радикального движения ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью германскому телеканалу Welt.

Нетаньяху отметил, что сначала будут освобождены женщины и дети, а также заложники из числа иностранцев, после чего боевые действия в Газе продолжатся, потому что у Израиля нет выбора, кроме как уничтожить ХАМАС, передает ТАСС.

Ранее ХАМАС заявило, что перемирие в Газе может быть продлено в ближайшее время еще на пару дней. Во вторник директор ЦРУ Бернс прибыл в Катар для обсуждения договоренности между Израилем и ХАМАС.