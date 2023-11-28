В Босфорском проливе временно остановили транзит кораблей

Генеральное управление береговой охраны Турции заявило о временной остановке транзита судов в обе стороны Босфорского пролива. Об этом сообщает РИА «Новости» .

Причиной такого решения стал ураган в провинции Стамбул — ранее синоптики ввели «жёлтый» уровень угрозы в регионе. Согласно сообщению специалистов, скорость ветра в провинции может достигать 80 километров в час, есть риск падения деревьев.