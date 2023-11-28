В Босфорском проливе временно остановили транзит кораблей

Генеральное управление береговой охраны Турции заявило о временной остановке транзита судов в обе стороны Босфорского пролива. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Босфорском проливе временно остановили транзит кораблей
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Причиной такого решения стал ураган в провинции Стамбул — ранее синоптики ввели «жёлтый» уровень угрозы в регионе. Согласно сообщению специалистов, скорость ветра в провинции может достигать 80 километров в час, есть риск падения деревьев.

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«В связи с плохими погодными условиями пролив Босфор в Стамбуле временно закрыт с 17:50 для транзита судов в обе стороны», — рассказали в пресс-службе береговой охраны.

Ранее штормовая погода в Турции стала причиной подтопления в нескольких городах.

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