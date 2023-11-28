В Босфорском проливе временно остановили транзит кораблей
Генеральное управление береговой охраны Турции заявило о временной остановке транзита судов в обе стороны Босфорского пролива. Об этом сообщает РИА «Новости».
Причиной такого решения стал ураган в провинции Стамбул — ранее синоптики ввели «жёлтый» уровень угрозы в регионе. Согласно сообщению специалистов, скорость ветра в провинции может достигать 80 километров в час, есть риск падения деревьев.
«В связи с плохими погодными условиями пролив Босфор в Стамбуле временно закрыт с 17:50 для транзита судов в обе стороны», — рассказали в пресс-службе береговой охраны.
Ранее штормовая погода в Турции стала причиной подтопления в нескольких городах.
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