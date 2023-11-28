На Украине объявили штормовое предупреждение
Из-за неблагоприятных погодных условий на всей территории Украины было объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Отмечается, что по всей территории республики был объявлен первый (желтый) уровень опасности. Синоптики предупредили о мощных порывах ветра до 15-25 метров в секунду и осадках, ожидающихся 29 ноября. По данным онлайн-карты гидрометцентра, уже в ночь на среду в западных областях Украины ожидаются вьюги и гололедица на дорогах.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что из-за урагана, бушевавшего в том числе на юге России, в республике лишились жизни 10 и пострадали 23 человека. По словам руководителя ведомства, основной удар стихии пришелся на Киев, Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области.