На Украине объявили штормовое предупреждение

Отмечается, что по всей территории республики был объявлен первый (желтый) уровень опасности. Синоптики предупредили о мощных порывах ветра до 15-25 метров в секунду и осадках, ожидающихся 29 ноября. По данным онлайн-карты гидрометцентра, уже в ночь на среду в западных областях Украины ожидаются вьюги и гололедица на дорогах.