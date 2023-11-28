В Венгрии призвали не втягивать НАТО в войну с Россией

Будапешт рассчитывает, что на встрече в Брюсселе представители стран НАТО подтвердят приверженность подходу к украинскому конфликту, в соответствии с которым альянс не будет втянут в военные действия против России, написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).