Финляндия закроет все КПП на границе с Россией до 13 декабря

«Правительство приняло решение закрыть пункт пересечения границы Райа-Йоосеппи в ночь со среды на четверг, то есть с 30 ноября 2023 года. Решение означает, что все пункты пересечения границы на сухопутной границе между Финляндией и Россией будут закрыты до 13 декабря», — сообщили в МВД Финляндии.