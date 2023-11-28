Финляндия закроет все КПП на границе с Россией до 13 декабря
В МВД Финляндии сообщили, что власти страны планируют закрыть все КПП на границе с Россией до 13 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».
При это последний работающий КПП Райа-Йоосеппи – Лотта перестанет работать уже 30 ноября. Единственное исключение будет сделано для пункта пропуска на железной дороге для грузового сообщения Вайниккала.
«Правительство приняло решение закрыть пункт пересечения границы Райа-Йоосеппи в ночь со среды на четверг, то есть с 30 ноября 2023 года. Решение означает, что все пункты пересечения границы на сухопутной границе между Финляндией и Россией будут закрыты до 13 декабря», — сообщили в МВД Финляндии.
Ранее с подобной инициативой выступил премьер-министр Норвегии Йонас Гар. По его словам, Норвегия также может закрыть все КПП на границе с Россией.