Военное командование Украины не предложило никакого плана действий на 2024 год, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Об этом он сказал в интервью журналистке телеканала «1+1» Наталье Мосейчук, которое опубликовано на ее YouTube-канале. ТВ Звезда.
По его словам, Генеральный штаб должен предоставить подробный план того, как нужно вести военные действия, сколько людей потребуется мобилизовать и сколько потребуется денег. «Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», — сказал он. Lenta.ru
Арахамия уточнил, что план не должен составлять кто-то конкретный, включая главнокомандующего армией Валерия Залужного. Вечерняя Москва