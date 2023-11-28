Арахамия заявил, что ни у кого на Украине нет плана боевых действий на 2024 год

Военное командование Украины не предложило никакого плана действий на 2024 год, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия . Об этом он сказал в интервью журналистке телеканала «1+1» Наталье Мосейчук , которое опубликовано на ее YouTube-канале. ТВ Звезда.

По его словам, Генеральный штаб должен предоставить подробный план того, как нужно вести военные действия, сколько людей потребуется мобилизовать и сколько потребуется денег. «Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», — сказал он. Lenta.ru