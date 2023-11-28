Турция закрыла пролив Дарданеллы для прохода судов

Власти Турции закрыли пролив Дарданеллы для транзита судов в обе стороны из-за плохих погодных условий. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу береговой охраны республики.

«В связи с плохими погодными условиями пролив Дарданеллы закрыт с 15.15 [совпадает с мск] для транзита судов в обе стороны», — отметили в пресс-службе.

По данным агентства, во второй половине ноября у берегов Турции пострадали пять кораблей. В частности, 19 ноября затонул во время шторма сухогруз Kafkametler, а 27 ноября сели на мель сухогрузы FR Pearl / Esenyalı и Vamos.