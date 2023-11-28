Франция назвала примерные сроки завершения переговоров о гарантиях для Украины

Париж намеревается завершить переговоры о гарантиях безопасности для Украины к 2024 году, рассказала глава МИД Франции Катрин Колонна. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее западные СМИ сообщали, что так называемые «гарантии безопасности для Украины» могут быть оформлены как двусторонние соглашения Киева с США, Великобританией, Францией, ФРГ о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении украинских солдат и офицеров.

Колонна отметила, что переговоры по украинскому вопросу длятся уже несколько недель.

По ее оценке, сторонам удалось достичь значительного прогресса. На фоне этого, переговоры могут завершиться в конце 2023 года или в начале 2024 года.