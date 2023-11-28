Франция назвала примерные сроки завершения переговоров о гарантиях для Украины

Париж намеревается завершить переговоры о гарантиях безопасности для Украины к 2024 году, рассказала глава МИД Франции Катрин Колонна. Об этом пишет РИА «Новости».

Франция назвала примерные сроки завершения переговоров о гарантиях для Украины
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Ранее западные СМИ сообщали, что так называемые «гарантии безопасности для Украины» могут быть оформлены как двусторонние соглашения Киева с США, Великобританией, Францией, ФРГ о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении украинских солдат и офицеров.

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Колонна отметила, что переговоры по украинскому вопросу длятся уже несколько недель.

По ее оценке, сторонам удалось достичь значительного прогресса. На фоне этого, переговоры могут завершиться в конце 2023 года или в начале 2024 года.

По данным агентства, трансляция выступления главы МИД велась на официальном сайте НАТО.

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