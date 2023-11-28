Экс-президент Молдавии назвал способ свергнуть Санду

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавская оппозиция сможет «свергнуть» нынешнюю главу страны Майю Санду, если поддержит кандидата, который выйдет во второй тур выборов против нее. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Додон рассказал, что Партия социалистов планирует выдвинуть своего кандидата на президентских выборах. Идею консолидации оппозиционных сил вокруг одного кандидата он назвал «стратегической ошибкой».

«Местные выборы показали, что Майя Санду может снять кандидата за день до выборов, и если выдвинуть единого претендента от оппозиции, мы сильно рискуем», — подчеркнул экс-президент.

По его словам, в Партии социалистов считают, что участвовать должны разные кандидаты.

«Нашей общей целью должно стать свержение режима Санду, мы должны договориться между собой не атаковать друг друга и поддержать всем вместе того, кто выйдет во второй тур против Майи Санду», — заключил Додон.