Избранный президент Аргентины Хавьер Милей решил перейти из католицизма в иудаизм. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в его окружении. ТАСС

Агентство отмечает, что в ходе визита в Нью-Йорк накануне аргентинский лидер в первую очередь направился на могилу известного еврейского раввина Менахема-Мендла Шнеерсона в районе Куинс. Деловая газета "Взгляд"

Этот символический жест иллюстрирует, насколько новый лидер привержен углублению культурных и политических связей Аргентины с Израилем, в то время как большая часть Латинской Америки, оплота католицизма, остается нейтральной или даже критически настроенной, — говорится в статье. News.ru