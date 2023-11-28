Избранный президент Аргентины решил принять иудаизм
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей решил перейти из католицизма в иудаизм. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в его окружении. ТАСС
Агентство отмечает, что в ходе визита в Нью-Йорк накануне аргентинский лидер в первую очередь направился на могилу известного еврейского раввина Менахема-Мендла Шнеерсона в районе Куинс. Деловая газета "Взгляд"
Этот символический жест иллюстрирует, насколько новый лидер привержен углублению культурных и политических связей Аргентины с Израилем, в то время как большая часть Латинской Америки, оплота католицизма, остается нейтральной или даже критически настроенной, — говорится в статье. News.ru
Ранее Милей приехал в США, где посетит Нью-Йорк и Вашингтон для встречи с представителями Международного валютного фонда и администрации американского лидера Джо Байдена, а также с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Lenta.ru