На Украине предложили переименовать крымские города
Власти Украины заявили о планах переименовать города в российском Крыму в рамках «деколонизации». Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе украинского министерства реинтеграции.
Решение приняли на заседании национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка. Речь идет, в частности, о городах, которые ранее имели топонимы тюркского происхождения или исторические крымскотатарские наименования.
Сейчас власти согласовывают механизмы, которые позволят использовать написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных работах. Кроме того, проработки требует и вопрос их написания на картах и указателях.
Напомним, что Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Несмотря на результаты голосования, на Украине полуостров называют «территорией, временно оккупированной РФ», а Запад не признает вхождения Крыма в состав РФ.