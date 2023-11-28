На Украине предложили переименовать крымские города

Власти Украины заявили о планах переименовать города в российском Крыму в рамках «деколонизации». Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе украинского министерства реинтеграции.

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Решение приняли на заседании национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка. Речь идет, в частности, о городах, которые ранее имели топонимы тюркского происхождения или исторические крымскотатарские наименования.

Сейчас власти согласовывают механизмы, которые позволят использовать написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных работах. Кроме того, проработки требует и вопрос их написания на картах и указателях.