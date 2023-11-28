Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Италией

Власти Украины начали первый раунд переговоров с Италией о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Об этом сообщается на сайте офиса Владимира Зеленского.

Переговоры Италии и Украины предусмотрены совместной декларацией G7 о поддержке Украины. Украинскую переговорную группу возглавил замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква.

Он подчеркнул, что Киев начал двусторонние консультации по гарантиям безопасности со всеми странами G7.

«Именно Италия будет председательствовать в «Группе семи» в следующем году. Мы дорожим значительным вкладом наших итальянских друзей в защиту Украины», — заявил дипломат.

Он добавил, что предоставление Италией гарантий безопасности Украине станет «важным шагом к приближению ее членства в ЕС и НАТО».

Летом 2023 года страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Из документа следует, что каждая из стран (США, Британия, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) будет отдельно работать с Украиной над двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности. Речь идет о предоставлении Киеву современной военной техники, поддержке оборонно-промышленной базы Украины, подготовке украинских военных и обмене разведданными.