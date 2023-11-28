НАТО считает РФ противником, альянс был создан как инструмент конфронтации и сдерживания РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российская газета

"Что бы там не изобреталось, какие заявления бы ни делали, основное предназначение этого Альянса, как нам видится, заключается именно в этом. Естественно, Альянс анализирует ситуацию, альянс видит реальное положение дел", – сказал представитель Кремля. Москва24

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО жертвует народом Украины ради сдерживания России. RT на русском