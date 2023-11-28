Рейтинг одобрения Зеленского снизился

Рейтинг президента Украины Зеленского снизился с 91% до 76%, между тем доверие граждан к правительству и парламенту упало до 39% и до 21% соответственно, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Киевского международного института социологии.

По словам главы организации Владимира Паниотто, рост одобрения президента во время военной обстановки является нормальным, как и последующее его снижение.

«Эффект сплочения вокруг флага заканчивается», – передает его слова РБК.

Между тем доверие к правительству и парламенту Украины среди граждан упало с 74% в 2022 году до 39% и с 58% до 21% соответственно.

Исполнительный директор Киевского международного института социологии Антона Грушецкого заявил Reuters, что ожидания были выше.

«Мы надеялись оказаться в лучшем положении этой осенью, чем сейчас», – пояснил он.

Социолог пояснил, что доверие могло снизиться из-за коррупционных скандалов и веры в то, что поставки Западом оружия для Украины могли и должны были быть более надежными.