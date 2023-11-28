«Если Россия объявляет европейские страны своими врагами, то мы должны быть осторожны, когда речь идет о русских в наших обществах, учитывая, что многие из них работают на разведку. В Чехии более 15 тыс. компаний принадлежат российским гражданам, а еще есть множество объектов недвижимости, которые используются в коммерческих целях, когда они должны использоваться только в дипломатических целях. Учитывая то, что Россия делает сейчас на Украине, было бы очень безответственно, если бы мы оставили российским разведчикам и пропагандистам свободное пространство для использования всех своих каналов», — пояснил Павел.