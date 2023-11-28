Президент Азербайджана заявил Блинкену о разладе с США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что последние действия США в отношении республики внесли разлад в отношения между странами. Газета.ру

"В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев отметил, что недавние заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям", - говорится в сообщении. ТАСС

Алиев подчеркнул, что Баку адекватно отреагировал на заявление американской стороны об отмене двусторонних встреч и контактов на высоком уровне и о том, что «двусторонние отношения не могут быть такими, как раньше». RT на русском