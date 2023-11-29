Парламент Киргизии поддержал изменение флага страны

Жогорку Кенеш (парламент Киргизии ) принял законопроект об изменении флага страны в первом чтении. Об этом пишет РИА Новости .

«На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 29 ноября, депутаты рассмотрели и приняли законопроект "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О государственных символах Кыргызской Республики»" в первом чтении», — рассказал представитель пресс-службы парламента.

Согласно законопроекту, на флаге предлагается изменить волнообразную форму лучей на прямую. Инициаторы проекта закона сообщили, что такие лучи у многих ассоциируются с подсолнухом. Как уточняется, растение не является основной сельскохозяйственной культурой Киргизии. По мнению депутатов, прямые лучи больше похожи на солнечные лучи.