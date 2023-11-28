Сунак отменил встречу с премьером Греции из-за спора о скульптурах Парфенона

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил встречу со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом из-за того, что тот назвал хранящиеся в Британском музее мраморные шедевры Парфенона украденными и заявил, что они должны вернуться в Афины. Об этом пишет греческое издание Protothema.

По данным источников издания, встреча была отменена внезапно для греческой стороны под предлогом загруженности Риши Сунака. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис должен был приехать на Даунинг-стрит в обеденное время.

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Но в тот момент, когда он проводил переговоры с лидером Лейбористской партии Киром Стармером, британский посол в Греции Мэтью Лодж позвонил директору дипломатического офиса греческого премьер-министра Анне Марии Буре и заявил, что встреча с главой правительства Великобритании Риши Сунаком отменена.

В Греции сочли причиной отмены данное Кириакосом Мицотакисом интервью, в котором он высказался по поводу скульптур Парфенона, находящихся в Британии. Премьер отметил, что «скульптуры принадлежат Греции, были украдены» и должны быть возвращены. Он также сравнил разделение произведений искусства, принадлежавших греческому Парфенону, с разрезанием картины «Мона Лиза» пополам.

После отмены встречи Кириакос Мицотакис опубликовал официальное заявление, в котором «выразил тревогу» по поводу позиции премьер-министра Великобритании.

«Грецию и Великобританию объединяют традиционные узы дружбы, а рамки наших двусторонних отношений чрезвычайно широки. Позиция Греции по вопросу скульптур Парфенона хорошо известна. Я надеялся, что у меня будет возможность обсудить их с моим британским коллегой, а также основные проблемы международного характера: сектор Газа, Украина, климатический кризис, миграция», — заявил он, обратив внимание на то, что «не боится противоположных аргументов» тот, кто уверен в своей правоте.

В свою очередь британское издание The Independent отметило, что Риши Сунак намерен ответить отказом на все просьбы вернуть греческие скульптуры. Также на Даунинг-стрит выступают против сравнения владения Британским музеем скульптурами с картиной «Мона Лиза», «разрезанной пополам».