Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с госсекретарем США Энтони Блинкеным для обсуждения урегулирования отношений с Азербайджаном, передает РИА Новости.

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«Собеседники обсудили повестку региональных и двусторонних отношений. В частности, затронули процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений», — говорится в сообщении.

Кроме того, они обсудили гуманитарные проблемы более 100 тысяч переселенцев из Нагорного Карабаха и шаги, предпринимаемые правительством Армении для их решения.