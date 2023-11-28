По данным источников, Милей встретится с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и представителями Министерства финансов США. В ведомстве отметили, что старшие должностные лица планируют встретиться с командой Милея по экономической политике.

В сопровождении руководителя предвыборного штаба Николаса Поссе и экономического советника Луиса Капуто он побеседует с представителями МВФ, поскольку Аргентине необходимо пересмотреть свое кредитное соглашение на сумму 43 миллиарда долларов.