В Пекине назвали последствия "независимости Тайваня"

Материковый Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на "независимость Тайваня". Об этом, как сообщает телеканал CGTN, заявил в понедельник представитель китайских властей. ТАСС

Так чиновник прокомментировал заявления представителей Демократической прогрессивной партии Тайваня о том, что Пекин не имеет "графика" по вопросу потенциальных военных действий в отношении острова. По словам Биньхуа, китайские власти не проявят снисходительности к силам независимости Тайваня в случае, если те будут провоцировать инциденты, пропагандирующие независимость острова. М24.RU