В Британии впервые зафиксирован случай заражения свиным гриппом H1N2

В Великобритании выявлен первый случай заражения человека новым штаммом свиного гриппа H1N2. Об этом сообщило Агентство безопасности здравоохранения (UKHSA) страны.

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По данным ведомства, случай заражения был выявлен в Северном Йоркшире в рамках планового национального эпиднадзора за ситуацией с распространением гриппа.

Вирус был обнаружен у человека, который обратился к врачу с симптомами респираторного заболевания. Болезнь он перенес в легкой форме и сейчас уже полностью здоров.

«Источник заражения пока не установлен и ведется расследование. Контакты больного отслеживаются UKHSA и партнерскими организациями», — пояснили в пресс-службе.

В агентстве отметили, что людям, контактировавшим с заболевшим H1N2, будет предложено пройти тестирование. Также им будут даны рекомендации о необходимом лечении, если у них есть симптомы или будет положительный результат теста.