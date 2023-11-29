МИД Катара: ХАМАС отпустит 20 заложников за два дополнительных дня перемирия

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС хочет продлить перемирие с Израилем в секторе Газа и использует для этого все имеющиеся у него козыри на переговорах. Об этом сообщил во вторник член политбюро ХАМАС Гази Хамад.

"Мы стремимся продлить перемирие, чтобы остановить агрессию раз и навсегда, используя имеющиеся у нас козыри", - приводит слова Хамада телеканал CNN. По его словам, ХАМАС поддерживает контакт с Катаром и Египтом.