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В Минобороны сообщили о больших потерях ВСУ на донецком направлении

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Украинские войска потеряли до 110 человек в районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка на донецком направлении, сообщает «Лента.ру».

Военные России нанесли поражение живой силе и технике противника.

Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы уничтожены минометы калибра 120 миллиметров в районе населенных пунктов Клещеевка и Верхнекаменское.

В США назвали срок одобрения пакета помощи Украине

Американский Конгресс сможет одобрить выделение дополнительно помощи Украине и Израилю до католического Рождества, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

По его словам, поддержка Израиля является главным приоритетом для Вашингтона. При этом спикер отметил, что большинство законодателей также считает важным финансирование Киева.

Джонсон указал, что для этого необходимо проработать изменение пограничной политики США.

Жителей 15 регионов предупредили об угрозе шторма

Жизнеобеспечение россиян может быть нарушено в ближайшие дни на территории 15 регионов шести федеральных округов, сообщает «Свободная пресса».

Речь идет о Краснодарском, Ставропольском, Красноярском, Камчатском краях, Адыгее, Северной Осетии, Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Челябинской, Магаданской областях, Чукотском автономном округе, севере островов большой Курильской гряды.

Это связано со штормовым ветром скоростью до 30 метров в секунду и сильными осадками.

Генсек НАТО назвал реальной террористическую угрозу в Европе

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что «в Европе угроза терроризма реальна», сообщает ТАСС.

По его словам, ведется работа с партнерами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Иордании, Тунисе, «помогая им лучше контролировать свои границы и обмениваться информацией».

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, генсек НАТО отметил, что пауза в боевых действиях в секторе Газа «позволила освободить заложников и доставить помощь населению». Он отметил, что альянс «никогда не играл активной роли в израильско-палестинском конфликте».

Польша попросила Украину отменить регистрацию пустых фур

В Польше министр инфраструктуры и строительства Анджей Адамчик обратился к украинским властям с просьбой отменить обязательную регистрацию грузовиков, которые возвращаются на территорию Евросоюза без груза, сообщает «РЕН ТВ».

Он надеется прекратить забастовку польских дальнобойщиков, которые заблокировали контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной.