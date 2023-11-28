Генсек НАТО назвал угрозу для Европы

"Мы не видим непосредственной угрозы военного нападения на страны НАТО. Но существует постоянная опасность - угроза террористических атак. В Европе угроза терроризма реальна. Мы работаем с нашими партнерами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Иордании , Тунисе , помогая им лучше контролировать свои границы и обмениваться информацией", - сказал он в интервью итальянскому телеканалу Tg2 . Его слова приводит агентство Adnkronos .

По его утверждению, НАТО "никогда не играла активной роли в израильско-палестинском конфликте", но все же действует в регионе.

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября, в тот же день была освобождена первая группа заложников. Изначально в соглашении была оговорена возможность продления этой паузы на один день за освобождение каждой дополнительной группы из 10 заложников.