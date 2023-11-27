Вспышка атипичной пневмонии зафиксирована во Франции

Вслед за Китаем о резком росте заболеваемости пневмонией среди детей до 15 лет сообщается из Франции.

©

"Количество обращений в отделение неотложной помощи и обращений врачей скорой помощи по поводу госпитализации детей до 15 лет в связи с заболеванием легких достигло беспрецедентного уровня за последние как минимум десять лет", - пишет Le Parisien.

Первые наблюдения и выполненные анализы указывают на хорошо известную бактерию - mycoplasma pneumoniae.

Mycoplasma pneumoniae является причиной примерно 30% случаев пневмонии у детей до 5 лет и до 50% у детей в возрасте от 5 до 15 лет, уточняет издание.

Ранее в ответ на запрос ВОЗ о распространении антипичной пневмонии среди детей в Китае пришел официальный ответ. Китайская сторона указала на то, что каждый второй случай пневмонии в стране связан с заражением микоплазмой.