Вслед за Китаем вспышка атипичной пневмонии зафиксирована во Франции
Вслед за Китаем о резком росте заболеваемости пневмонией среди детей до 15 лет сообщается из Франции.
"Количество обращений в отделение неотложной помощи и обращений врачей скорой помощи по поводу госпитализации детей до 15 лет в связи с заболеванием легких достигло беспрецедентного уровня за последние как минимум десять лет", - пишет Le Parisien.
Первые наблюдения и выполненные анализы указывают на хорошо известную бактерию - mycoplasma pneumoniae.
Mycoplasma pneumoniae является причиной примерно 30% случаев пневмонии у детей до 5 лет и до 50% у детей в возрасте от 5 до 15 лет, уточняет издание.
Ранее в ответ на запрос ВОЗ о распространении антипичной пневмонии среди детей в Китае пришел официальный ответ. Китайская сторона указала на то, что каждый второй случай пневмонии в стране связан с заражением микоплазмой.
По наблюдениям французских педиатров, заболевание проявляется лихорадкой, сопровождающейся сильной слабостью, сонливостью и последующим присоединением кашля.