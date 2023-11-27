Генсек ООН рассказал о возвращении из Антарктиды

"Я только что вернулся из Антарктиды - спящего гиганта. Спящий гигант пробуждается из-за климатического хаоса, - сказал Гутерриш, выступая перед журналистами. - Согласно последним данным, в сентябре [площадь] льда Антарктиды была на 1,5 млн кв. км меньше, чем в среднем бывает в это время года, что приблизительно равно суммарной площади Португалии, Испании, Франции и Германии. Это важно для всех. Что происходит в Антарктиде, не остается в Антарктиде. Мы живем во взаимосвязанном мире".