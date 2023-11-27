В Пентагоне рассказали, кто мог захватить танкер у берегов Йемена

Попытка захвата танкера Central Park у берегов Йемена, вероятно, предпринята сомалийскими пиратами. Об сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Пентагона.

"Мы продолжаем оценку ситуации, но по первоначальным данным, пять [нападавших] являются сомалийцами", - приводит агентство слова пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.

"Очевидно, что инцидент связан с пиратством", - добавил он.

Ранее Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США сообщило, что эсминец USS Mason отреагировал на сигнал бедствия с судна Central Park, которое подверглось нападению неизвестных лиц. Впоследствии пять вооруженных лиц высадились с судна и попытались скрыться на своей небольшой лодке. USS Mason преследовал нападавших, в результате чего они сдались. Экипаж в безопасности, отметили в СЕНТКОМ.