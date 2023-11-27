Украинский театр изменил фамилию персонажа Зеленского на Залуского

Киевский Театр на Подоле изменил фамилию отрицательного героя в постановке «Хозяин» — эконома Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Согласно инициативе театра, отрицательный персонаж получил фамилию Залуский. При этом имена и фамилии других персонажей остались без изменений. В театре такое решение пока никак не прокомментировали.

Сатирическая пьеса 1900 года «Хозяин» за авторством Ивана Карпенко-Карого рассказывает о становлении на Украине буржуазии. В сюжете произведения присутствует отрицательный персонаж эконом Зеленский, который плохо обращается с подчинёнными «холопами». Отметим, что переименованный эконом появится в новой версии пьесы — в ней события произведения происходят в наши дни.