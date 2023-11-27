Болгария открыла воздушное пространство для самолета Лаврова

Болгария открыла свое воздушное пространство для пролета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на встречу ОБСЕ в Северной Македонии.

Об этом сообщила ТАСС посол России в Республике Болгарии Элеонора Митрофанова.

До этого глава российского МИД отметил, что шансы на спасение ОБСЕ как площадки для диалога невелики, однако это все еще можно сделать.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Северную Македонию не нарушит санкции ЕС.