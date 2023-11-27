Боррель назвал бессмысленной помощь тем, «кого завтра убьют»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отправка гуманитарной помощи «бессмысленна», если отправлять её тем, «кто завтра будет убит». Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Боррель сделал во время пресс-конференции по итогам заседания форума «Союз для Средиземноморья» в Барселоне. При этом дипломат подчеркнул, что считает гуманитарную помощь необходимой мерой, но её недостаточно для полноценного оказания помощи жителям сектора Газа.

«Мы должны облегчить страдания мирного населения. А для этого необходимо увеличить объем гуманитарной помощи. <...> Но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют. Мы должны прекратить бомбардировки и избежать новых смертей. Гуманитарная помощь необходима, но ее недостаточно», — заявил он.

Боррель также добавил, что сейчас приоритетной задачей должно стать заключение постоянного соглашения о прекращении боевых действий на Ближнем востоке. При этом дипломат считает, что палестинское движение ХАМАС должно потерять контроль над сектором Газа.