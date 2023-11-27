Дуда рассказал, что его радует в новом правительстве Польши

Президент Польши Анджей Дуда во время церемонии приведения к присяге правительства Матеуша Моравецкого заявил, что в новом кабинете министров его радует рекордное число женщин. Слова Дуды передает Do Rzeczy.

В ходе мероприятия президент Польши поздравил премьера Моравецкого и новых министров, отметив роль исторического и конституционного обычая назначения правительства, которое формируется представителем партии, победившей на выборах.

«И есть еще один элемент, который меня очень радует – огромное представительство женщин… <…> Я был очень рад предложению премьер-министра, когда он сказал мне, что в правительство войдет такое количество женщин, что является рекордом в истории Республики Польша после 1989 года…», — сказал Дуда.

Как отмечается в материале, в новый кабинет входят 17 министров вместо 27, где восемь кресел заняли женщины.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.