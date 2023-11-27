Венгрия не поддержала предложения по новому пакету санкций против РФ

Будапешт не поддержал предложения по новому пакету санкций против России, которые касались ядерной энергетики, поскольку они поставят под угрозу энергетическую безопасность стран Евросоюза. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По его словам, на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе вновь звучали предложения по введению санкций против РФ в области ядерной энергетики и запрета поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Центральную Европу, в том числе Венгрию.

«Мы ясно дали понять, что не согласимся с такими решениями. Просто потому, что это бы фундаментально вредило безопасности венгерского энергоснабжения в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе», — сказал Сийярто, добавив, что поставки нефти РФ по трубопроводу важны и для других стран, в том числе Чехии и Словакии.

Он отметил, что решение по новому пакету антироссийских санкций должно быть принято единогласно, поэтому такие меры «точно никогда» не пройдут. Также Сийярто указал, что США за полгода закупили у РФ рекордное количество урана — 416 тонн.